TKİ’nin ‘görev zararı’ büyük
Bütçedeki cari transferlerin önemli bir bölümünü görev zararları oluşturuyor.
İktidarın “görevlendirme gideri” olarak ifade etmeye başladığı bu kalem kapsamında, kamu teşebbüsleri içerisinde 4 ayda en fazla transferin yapıldığı kurum ise Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre kamu teşebbüslerine yılın ilk 4 ayında 1.3 milyar lira görevlendirme gideri ödemesi yapıldı. Buna göre TKİ’ye yıl başından bu yana 960 milyon lira aktarıldı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ise 298.1 milyon lira görevlendirme gideri ödemesi yapıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi’ne de 50 milyon lira aktarıldı. Mali kurumlara yapılan cari transferlerin 4 aylık toplamı ise 2.3 milyar lira oldu. Bu kapsamda Ziraat Bankası’na 1.3 milyar lira, Halk Bankası’na da 988.1 milyon lira aktarıldı.
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