TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Bekir Pakdemirli'nin 'çelişkili' ifadelerinin nedenini açıkladı
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'çelişkili' ifadelerinin nedenini açıkladı
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "Yunanistan'ın uçak talebi var. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız" açıklamasının detaylarını anlattı.
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