TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Bekir Pakdemirli'nin 'çelişkili' ifadelerinin nedenini açıkladı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:49

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "Yunanistan'ın uçak talebi var. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız" açıklamasının detaylarını anlattı.



