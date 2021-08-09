TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Bekir Pakdemirli'nin 'çelişkili' ifadelerinin nedenini açıkladı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'çelişkili' ifadelerinin nedenini açıkladı

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:49
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Bekir Pakdemirli'nin 'çelişkili' ifadelerinin nedenini açıkladı
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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "Yunanistan'ın uçak talebi var. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız" açıklamasının detaylarını anlattı.



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