TKP'den Bogaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu'ya yönelik açıklama
Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla ve kararı protesto eden öğrencilere polisin müdahalesiyle ilgili açıklama yaptı.
Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla ve kararı protesto eden öğrencilere polisin müdahalesiyle ilgili konuştu.
AKP'nin dernekler için de benzer bir hazırlık içinde olduğuna dikkat çeken Kemal Okuyan, "Yerel yönetimleri adım adım kayyuma devreden AKP, üniversitelere kafasına göre atama yapmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan kişi, iktidarın eğitimden ne anladığını açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.
AKP'nin kararına karşı çıkılmasının meşruluğunu belirten Okuyan, "Cehaletle, bilime düşmanlıkla, tüccar zihniyetiyle üniversiteleri tamamen bitirmeye çalışan AKP’ye karşı öğrencilerin ve akademisyenlerin karşı çıkması son derece doğal ve meşrudur. Meşru olmayan protestoların polis marifetiyle bastırılmasıdır. Ne öğrenci gençlik ne emekçi halk AKP keyfiliğine ve kayyum saltanatına boyun eğecektir" dedi.
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