TL dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor

05 Şubat 2021 Cuma, 13:40

Ağbal'ın bu yıl uzun bir süre faiz indiriminin gündemde olmadığını söylemesinin ardından kazanımlarını artırdı. Uluslararası piyasalarda Türkiye'nin dolar cinsi tahvillerinin fiyatı da arttı ve yaklaşık bir ayın zirvesine yükseldi.

Enflasyondaki katılık, öncelikli hedef olarak enflasyonu düşürmek olarak belirleyen TCMB'den gelen faiz indirimi beklentilerini ötelemişti.

Ağbal bugün Reuters ile söyleşisinde de %17 seviyesindeki politika faizinde indirimin bu yıl uzun bir süre gündeme alınmasının mümkün olmadığını söyledi.

Geçen haftadan 7.30 düzeyinin altına inen ve düşüş eğilimi bu hafta hızlanan dolar/TL 7.0700'a kadar geriledikten sonra 1243 itibarıyla 7.09'dan işlem gördü. TL dün akşam Türkiye piyasalarının kapanışındaki 7.1125 seviyesine kıyasla %0.5 daha değer kazandı.

Kaynak: Reuters