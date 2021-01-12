TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın düzenlediği “Tarım Haftası 2021” kapsamında Basın Ödülü muhabirimiz Sefa Uyar'ın oldu

12 Ocak 2021 Salı, 06:00

Türkiye’de modern anlamda ilk defa tarım eğitim ve öğretiminin 10 Ocak 1846’da İstanbul Yeşilköy’deki Ayamama Çiftliği’nde açılan Ziraat Mektebi’nde başlaması nedeniyle her yıl 10 Ocak’ı kapsayan haftada çeşitli etkinlikler düzenleniyor. ZMO da bu kapsamda, bu tarihi “Tarım Haftası” etkinlikleri ile kutluyor.

Ancak, bu yıl etkinliker Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi ortama taşındı. ZMO, YouTube üzerinden de canlı yayımlanan “Tarım Haftası 2021” etkinliği ile tarım alanındaki öğrencilerin, akademisyenlerin, ziraat mühendislerinin sorunlarına yönelik panel düzenledi.

Açılış konuşmalarını TMMOB Başkanı Emin Koramaz, ZMO Başkanı Baki Remzi Ruiçmez ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar’ın yaptığı etkinlikte, meslekteki 35. ve 50. yılını dolduran ziraat mühendislerine ödül verildi.

Etkinlik kapsamında, basın ödülleri de dağıtıldı. Muhabirimiz Sefa Uyar, tarım alanındaki haberleri nedeniyle Basın Ödülü’ne değer görüldü.