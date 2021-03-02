TMSF'ye devredilen Dumankaya İnşaat'ta Mozaik projesinden son durum
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, kurumun yönetimine devredilen Dumankaya İnşaat'ta evlerini teslim alamayan 1,000'den fazla mağdur olduğunu belirterek, Adres Sancaktepe ve Vadi projelerinde Mayıs-Haziran gibi bir çalışmanın başlayabileceğini söyledi.
TMSF'nin yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Gülal, 2016 yılındaki darbe girişimi sonrasında TMSF'ye devredilen şirketlerden sadece Dumankaya'da, Dumankaya İnşaat'ın teslimini yapmadığı konutlardan dolayı 4,440 kişinin mağdur olduğunu, bunlardan 3,091'inin ise mağduriyetinin giderildiğini söyledi.
Dumankaya Mozaik projesinde de teslimatların Mart ayında yapılacağını açıklayan Gülal, Dumankaya Adres ve Vadi pojelerinde ise bir takım varlıkların satışa çıkarılması sonrası elde edilecek gelir ile Mayıs Haziran'da harekete geçmeyi umduklarını söyledi.
TMSF yaklaşık 3 yıl önce Alman grup Eurabau'nun da içinde yer aldığı bir konsorsiyumla anlaşma imzalamış ve Dumankaya, Fi Yapı gibi TMSF'nin devraldığı şirketlerin yarım kalan inşaat projelerinin çözüleceğini açıklamıştı. O dönemde 2-3 yıl içinde tüm projelerin bitmiş olacağı açıklanmıştı ancak aradan geçen üç yılda sadece, o dönem yüzde 80'i tamamlanmış olan Mozaik Projesi tamamlandı. Teslimatların bu ay yapılması planlanıyor.
Gülal Adres Sancaktepe ve Vadi projelerini kimin yapacağı sorusuna ise, "Almanlar yapmak istiyorlar ama performansları biraz soru işareti oluşturdu. Biz çözümü şirketlerin kendi finansalları içinde çözmek zorundayız. Adres Sancaktepe ve Vadi projelerinde varlık satış ihaleleri var. Mayıs Haziran'da harekete geçeriz umarım bu iki projede" dedi.
Gülal Dumankaya İnşaat'ta 4,440 mağdurun olduğunu belirterek, bunlardan 3,091'inin mağduriyetlerini giderdiklerini tapı bekleyenlerin bir çoğunun sorununun çözüldüğünü söyledi.
Gülal ayrıca, TMSF'nin elinde bulunan 796 şirketin 2020 yılı karının yüzde 36 artışla 3.4 milyar TL olduğunu da söyledi.
Kaynak: Reuters
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