TOBB ile Beko, Türkiye’de girişimci kadınların sayısını çoğaltmak için işbirliği yaptı

16 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Perakendeciliğin önemli markalarından Beko ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), “girişimin kadın kahramanları”nı yaratmak için kolları sıvadı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko işbirliğinde, “Arçelik Perakende Akademi” desteğiyle hayata geçirilen “Girişimin Kadın Kahramanları Projesi”nde eğitimler başladı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun ayıntılarını anlattığı proje ile 7 bin girişimci kadına ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında eğitimleri tamamlayan girişimciler, dilerlerse Beko’nun 2019’dan itibaren sürdürdüğü “Beko 100 Kadın Bayi” projesi kapsamında bayi olabilecek.

‘HATALAR DA OLUYOR’

Beko’nun bünyesinde halen 48 kadın bayi bulunduğunu belirten Ebiçlioğlu, bugün için Türkiye genelinde programa 2 bin 730 başvurunun olduğunu da aktardı. Ebiçlioğlu, kadın bayilerde çalışan kişilerin yüzde 50’sinin de kadın olduğunu söyledi.

Beko’nun projesiyle Ümraniye’de bayilik yapan Hayriye Tan, öğretmen olduğunu ancak çalıştığı özel kurumdan istifa ederek bu işe adım attığını anlattı. Büyük tedirginlikle başladığını dile getiren Tan, zaman zaman hata da yaptığını ancak hep destek gördüğünü belirtti. Kadınların büyük destek gösterdiğini dile getiren Tan, Ümraniye’de olmasına karşın kadın olduğunu öğrenen bazı müşterilerin Sefaköy’den geldiğini dile getirdi.

Öncelikle TOBB’daki kadınlara ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Nurten Öztürk de, “Kadın deyince akan sular durur, kadın varsa yarın var diyoruz. Ancak ölçümlerde kadının hiç de istenen yerde olmadığını görüyoruz” dedi.

Eğitim programının amacı ise girişimlerin “sürdürülebilirliğini” sağlamak. Tasarlanan eğitim ve gelişim programı kapsamında, online ve yüz yüze gibi farklı eğitim kanalları kullanılarak karma bir eğitim modeli uygulanacak.

SERTİFİKA VERİLECEK

Eğitimin temel içeriğini, içerik odaklı eğitim yerine, aksiyon odaklı; bilgiyi öğretme yerine, bilgiye erişimi öğretme; öğrenme aktivitesi yerine, sürekliliğe odaklı; bilgiyi var etmek yerine performansı var etmeye yönelik yaklaşımlar oluşturuyor. Bu kapsamda verilecek eğitimler ise satış, pazarlama, finans ve insan kaynakları yönetimi, müşteri ve hizmet odaklı yaklaşımlar olarak belirlendi. Eğitimi tamamlayan kadın girişimciler sertifika sahibi de olabilecek.

KİRA DESTEĞİ VE ÖZEL PRİM İMKÂNI

Kadın bayi olmak isteyenlerden aranacak şartlar şöyle:

Kadın girişimcinin kurulu veya kurulacak olan şirketin minimum yüzde 50 hissedarı olması,

Kadın girişimcinin işi doğrudan yöneten kişi olarak işin başında olması,

Mağazada en az bir kadın istihdamının sağlanması,

Coğrafi analiz sonucuna göre belirlenecek miktarda teminat gösterilebiliyor olması,

Proje kapsamında verilecek teşvikler de şöyle: