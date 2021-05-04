İlahiyatçı Cemil Kılıç: İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir görevi yok

04 Mayıs 2021 Salı, 13:29

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tam bir yıl önce İstanbul'un Fethi'nin 567. Yıldönümü Kutlama Programı kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ndeki anma törenine katıldı.

İmamoğlu'nun ziyareti sırasında ellerinin arkada bulunması tartışma konusu olmuştu.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan ise bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "türbede ellerini arkadan bağladığı" gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Pehlivan'ın yazısı sonrası Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, Cumhuriyet Gazetesi’nde Barış Pehlivan imzalı köşe yazısında belirtilen bilgiler ne yazık ki doğrudur. Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir" dedi.

Hemen ardından İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Çataklı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bu işlemin "İmamoğlu'nun bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili" olduğunu belirtti.

İlahiyatçı Cemil Kılıç "Türbeye saygısızlık yapıldığı iddiası" üzerine açılan bu soruşturmayı Cumhuriyet'e değerlendirdi.

"SAYGISIZLIK OLARAK DEĞERLENDİRMEK ZORLAMA BİR YORUMDUR"

İslam'da türbe diye bir kurum yok diyen Kılıç, "Türbe bizim kültürümüzle geleneğimizle ilgili bir durum. Türk-İslam geleneğinde türbenin yeri var ama türbelerin islami, dini bir temeli yok. Elbette ki türbelere saygı esastır ancak neyin saygı çerçevesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği de çok açık değildir. Hangi hareketin saygısızlık olarak nitelenebileceği çok kesin olarak ortaya konmuş değildir. Dolayısıyla eli arkada bir şekilde türbenin yakınında bulunmak saygısızlık olarak değerlendirilemez, bunu saygısızlık olarak değerlendirmek çok zorlama bir yorumdur. Aynı zamanda türbeleri türbe olmaktan çıkarıp bir tapınma unsuruna dönüştürmektir. Bu açıdan bakıldığında asıl saygısızlık türbeleri geleneksel bir kurum olmanın ötesine taşıyıp inançsal bir kurum konumuna yükseltmektir. İslami açıdan türbede eli arkada dolaşmanın bir saygısızlık olarak değerlendirilmesi mümkün değildir" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GÖREVİ DEĞİL

Öte yandan soruşturma konusu yapılmasını da değerlendiren Kılıç, "İçişleri Bakanlığı'nın nasıl böyle bir görevi oluyor? Yani İçişleri Bakanlığı'nın bir takım insanların dini kurallara yahut bir takım geleneklere uyup uymadıklarıyla ilgili soruşturma yapmak gibi bir görevi yok. Bunu neye dayandırarak yapabiliyorlar o da hayret verici bir konu" ifadelerini kullandı.