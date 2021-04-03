Tokat’ta halk siyanürle altın arama ruhsatının iptali için dava açtı

03 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bölge sakinleri siyanürle altın arama için verilen ruhsatın iptali istemiyle mahkemeye başvurdu. Çerkezfındıcak Köyü Doğa ve Çevre Koruma Derneği, Erbaa Çevre ve Kültür Derneği, Kozlu Köyü Muhtarlığı ile Enebağı Köyü Doğa ve Çevre Koruma Derneği, Tokat İdare Mahkemesi Başkanlığı’na başvurarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü alehine maden arama ruhsatının iptali istemiyle dava açtı.

2 BİN HEKTARA İZİN

Bölge sakinleri adına başvuran avukat İsmail Hakkı Atal, hazırladığı dilekçede Verusa Holding’e bağlı Galata Altın İşletmeler A.Ş’ye verilen 2 bin hektarlık alan üzerinde maden arama ruhsatının hukuka ve kanuna aykırı olduğunu vurguladı.

Erbaa Ovası’nın koruma altına alındığı ve tarım dışında bir faaliyetin yapılmasına izin verilmemesi gerektiği anlatılan dilekçede “Bir madencilik şirketinin kapacağı aslan payından devlete bırakacağı yüzde 1,5 cüzi bir bedel karşılığında Tokat’ın ve Yeşilırmak Havzası’nın ekonomik çöküşü kabul edilemez. Bölgenin tarım, hayvancılık ve turizm kayıplarının hesap edileceği bir toplumsal maliyet analizi yapılacak olursa, öncelikle 3 ilçe ve 40 köyün tarım ve hayvancılık gelirleri göz önüne alınmalıdır. 3 ilçe ve 40 köy söz konusu altın arama faaliyetinden ve ileride açılması planlanlanan siyanürlü - sülfirik asitli altın madeninden olumsuz etkilenecek’’ ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi: “Bölgede toplam maden arama izinleri kapsamında en az 5 milyon orman ağacının kesilmesine ormanın yok ve tahrip olmasına ve çevreyi çok aşırı arsenik ve zehirli bakırkurşun ile kirletecek, insan sağlığına aşırı zarar verecek yerüstü ve yeraltı sularını aşırı kirletecek olan bakıraltın gibi maden arama izinlerinin verilmesi suçtur. Türkiye’nin en önemli ovalarından Erbaa Ovası’nı yok edecek altın madeni ruhsatı verilmesi ‘temel milli yararlara karşı faaliyette bulunma’ suçudur.’’