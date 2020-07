TOKİ yurttaşları mağdur etti: "Planları askıya çıkarın"

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 14:37

Eren Ali Bingöl, Konaşlı Mahallesinde gecekondu alanında imar planı olmamasına karşı 2017 yılında TOKİ’nin imar planı çıkarttırarak yurttaşların mağdur edildiğini kaydetti. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Eren Ali Bingöl, imar planlarının iptali talebiyle 500 müvekkil ile birlikte dava açtıklarını vurgulayarak “ Dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararını alabildik” dedi. Bingöl, 1990’li yıllarda bölgedeki yurttaşların Konaşlı Mevkii’nde arazi satın aldığını söyleyerek “Aldıkları tarla vasıflı arazi üzerine yapılarını inşa etmiş ve Konaşlı’yı var etmişlerdir. Vatandaşların yapıları depremler ve uzun yıllar geçmesi nedeniyle yıpranıyor, ancak kaçak yapı olarak değerlendirildiği için akan çatılarını veya güçlendirme faaliyetlerini dahi yapamıyorlar. Bunun üzerine vatandaşlar Tuzla Belediyesine başvuruyor ve madem kaçak yapıda oturuyoruz, imar planlarımızı temin edin, risk altındayız diyorlar. 2017 yılına kadar bu alan plansız bırakılıyor, 2017 yılının sonlarında Nazım ve Uygulama İmar Planları TOKİ tarafından çıkarılıyor ve Aydınlı Mahallesinde TOKİ yetkilileri ve Tuzla Belediye Başkanı bir toplantı gerçekleştirerek planın ne kadar başarılı olduğunu ve hatta evlerinin çok değerleneceğini söylenerek vatandaşlar ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak imar planlarını vatandaşlar incelediğinde bir şok yaşıyorlar. Zira, kimi vatandaşın evinin ortasından yol geçiyor, kiminin evinde park gözüküyor. Nereye ev yapacaklarını sorduklarında ise 150 paydaş birleşmeniz gerekli deniyor” dedi.

"PARSELASYON ÇALIŞMASINA BAŞLAYIN"

Konaşlı’da yaşayan yurttaşların isteği üzerine plana itiraz etmek üzere dilekçe yazdığını kaydeden Bingöl, “Halk bu dilekçeleri imzalayarak planlara itiraz etti. Akabinde vatandaşlarımızın şahsıma vekaletname çıkarması ile 16 parsel için 16 ayrı dava açarak imar planlarının iptalini talep ettik. TOKİ mevcut yapıları kaçak olduğu için korumadığı savunmasında bulundu. Ancak Anayasa Mahkemesi kararlarında da açık olduğu üzere, İdare vatandaşların binalarına elektrik, su, doğalgaz hizmeti veriyor ve Tuzla Belediyesi Bina Vergisi alıyor, bu durumda sadece ruhsatsız olduğu olgusuna bakılarak mevcut yapılar görmezden gelinemez deniyor.

Ayrıca Tuzla Belediyesi de imar planlarının hukuka uygun olduğunu ve davalarımızın reddedilmesi gerektiğini savunma dilekçesinde sundu. Ancak hukuka aykırı ve kamu yararı gözetmeyen planların bir çok davada Yürütmenin Durdurulması kararı alınmış ve davalar açılalı 1 yıl olmuştu ki, 31 mart seçimlerinden 2 gün önce 29 Mart Günü Tuzla Belediye Başkanlığı TOKİ’ye vatandaşların yapılarının korunacağı yeni bir plan taslağı gönderdi. Ancak TOKİ bu sefer 23 Haziran Seçimlerinden 3 gün önce 20 Haziranda Tuzla Belediye Başkanlığına vatandaşlar yürütmeyi durdurma kararı aldı. 2019 sonlarından bu tarihe kadar açtığımız davaların büyük çoğunluğunu kazandık ve birçok parsel yönünden imar planlarının iptaline karar verildi. Aldığımız şifahi bilgilere göre TOKİ Mahkeme kararlarını da baz alarak Konaşlı Halkının yapılarının korunduğu ve kendi müstakil parsellerine kavuşabilecekleri yeni Nazım ve Uygulama İmar Planı hazırlamış” ifadelerini kullandı.

TOKİ Başkanlığına çağrıda bulunan Bingöl, “Hazırladığınız ilk imar planlarından bu yana 2 yıl geçti. Bu 2 yıl içerisinde 5 büyüklüğünde bir deprem oldu ve yeni bir depremin olma ihtimali de çok ciddi bir gerçeklik olarak karşımızda bulunuyor. Konaşlı halkı bir an önce oturduğu binasını sağlıklı hale kavuşturabileceği bir imar planı bekliyor. Gecikilen her gün yaklaşık 5.000 insanın hayatının tehlikeye atılması anlamına gelmektedir. Lütfen bir an önce planları askıya çıkartın ve parselasyon çalışmasına başlayın. Bu halk arazisinin bulunduğu müstakil parselde sağlıklı ve dayanıklı bir binada oturmayı hak ediyor” dedi.

"ŞADİ YAZICI, TOKİ'NİN SÖZÜNDEN ÇIKMIYOR"

Öte yandan Eren Ali Bingöl, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın kendisi hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu da söyleyerek, “Ben Şadi beyi anlıyorum, panik oldu. 2009 yılından bu yana imarsız ve kendi kaderine bıraktığı Konaşlı Halkına bizler sahip çıktık ve bir Belediye Başkanı olarak kendi halkı çıkarına hareket etmesi gerekirken siyasi saiklerle sessiz kaldığını hatta zaman zaman vatandaşları en temel hak olan barınma hakkından edecek planları savunduğunun farkında.Biz isterdik ki, siz hiç bu halka bile bırakmadan davalar açın ve iptal ettirin, ama karşımızda halkının yanında değil artık hangi siyasi hedefleri uğruna orasını bilemem ama TOKİ’nin sözünden çıkmayan bir Belediye Başkanı ile karşılaştık.

Ayrıca davalar boş yere açıldı demişsiniz. Ancak TOKİ, Tuzla Belediyesi’ne yazmış olduğu cevabi yazıda açıkça ‘YD kabul kararları çıktı, boş parseller bu durumda plana kavuşamıyor, bu nedenle yeni bir plan çalışması yapacağım’ cevabını verdi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, siz ne söylerseniz söyleyin gerçek değişmiyor, ne siz ne başka biri, burada eğer bir başarı var ise bu hakkını yedirmeyen, direnen ve adalet diye bağıran Konaşlı Halkının ta kendisidir” ifadelerini kullandı.