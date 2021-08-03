TOKYO 2020 | Alican Kaynar yarışı 8. sırada tamamladı

03 Ağustos 2021 Salı, 09:24

Finn sınıfındaki ilk 10 yarışında elde ettiği derecelerle olimpiyat tarihinde yelkende ilk kez madalya mücadelesine çıkan Alican, final yarışını 5. sırada tamamladı. Olimpiyat mücadelesini tamamlayan Alican Kaynar, genel sıralamada ise 8. oldu.

YELKENDE BİR İLKİN PEŞİNDEYDİ

Türkiye yelken branşında ilk kez Berlin 1936'da Demir Turgut Yola, Şeref Birgen, Harun Ülman ve Behzat Baydar ile temsil edildi.

Uzun yıllar bu branşta olimpiyatlarda yer alamayan Türkiye, Atlanta 1996'da Ayşe Sözeri ile oyunlarda tekrar boy gösterdi. Mistral sınıfında yarışan Ayşe Sözeri, yelkende oyunlara katılan ilk kadın Türk sporcu olarak da tarihe geçti.

Kaynar, Türkiye'ye madalya getiren ilk sporcu olmaya çok yaklaşsa da madalya kazanmayı başaramadı.