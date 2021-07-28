TOKYO 2020 | Boksta Bayram Malkan çeyrek finale yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda mücadele eden Bayram Malkan çeyrek finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, son 16 turunda Ganalı Shakul Samed'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Bayram Malkan, Kokugikan Arena'da son 16 turunda Ganalı rakibiyle karşılaştı. İlk rauntta rakibine üstünlük sağlayan ve 5 hakemin 4'ünün puanını alan Bayram, ikinci rauntta rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Bayram'ın çeyrek final maçı 30 Temmuz Cuma günü olacak.
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