TOKYO 2020 | Milli yüzücü Berke Saka, 200m sırtüstü elemelerini geçemedi
Erkekler 200m sırtüstü elemelerinde mücadele eden Berke Saka, 1:58.66'lık derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde Berke Saka, erkekler 200m sırtüstü eleme yarışında Türkiye'yi temsil etti.
Milli sporcu Berke Saka, erkekler 200m sırtüstü elemelerinde kendi serisini 1:58.66'lık derecesiyle serisini 7. sırada tamamladı.
Genel sıralamada ise 23. sıra yer alan Berke Saka, 1:58.66'lık derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti.
Video Haberler
- Akşener, İYİ Parti'nin son oy oranını açıkladı
- Suçsuzluğunu güvenlik kamerası ortaya çıkardı!
- Büyük şirketlere yalvarmak zorunda kaldık
- Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
- ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- İstanbul'da skandal görüntüler! Tehlike saçtılar
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
- İzmir'de korkunç ölüm
- Yalova’da korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Harita paylaşıldı: İşte son durum
- Akıncı’dan Bahçeli’ye sert yanıt
- Üç bankadan 'emekli' kararı: Anlaştılar
- DEVA'nın kurucu ismi siyaseti bıraktı
- Basın toplantısında gergin anlar