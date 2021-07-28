TOKYO 2020 | Milli yüzücü Berke Saka, 200m sırtüstü elemelerini geçemedi

Erkekler 200m sırtüstü elemelerinde mücadele eden Berke Saka, 1:58.66'lık derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:36
TOKYO 2020 | Milli yüzücü Berke Saka, 200m sırtüstü elemelerini geçemedi
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde Berke Saka, erkekler 200m sırtüstü eleme yarışında Türkiye'yi temsil etti.

Milli sporcu Berke Saka, erkekler 200m sırtüstü elemelerinde kendi serisini 1:58.66'lık derecesiyle serisini 7. sırada tamamladı.

Genel sıralamada ise 23. sıra yer alan Berke Saka, 1:58.66'lık derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti.



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