TOKYO 2020 | Milli judocu Mihale Zgank, olimpiyattan istediği sonucu elde edemedi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judoda 90 kiloda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, Özbekistan’dan Davlat Bobonov’a mağlup olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı beşinci sırada tamamladı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda 90 kilo bronz madalya karşılaşmaları yapıldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, bronz madalya müsabakasında Özbekistanlı Davlat Bobonov ile karşılaştı.
Judoda erkekler 90 kg’da Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, bronz madalya müsabakasında Özbekistan’dan Davlat Bobonov’a mağlup oldu.
Milli sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı beşinci sırada tamamladı.
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