TOKYO 2020 | Olimpiyatta vaka sayısı 153’e yükseldi
Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 153’e yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada, 1 Temmuz’dan bu yana Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsamında akredite olan 153 kişide koronavirüs tespit edildiği ifade edildi. Bu kişilerin 79’unun Japonya’dan, 74’ünün ise yurt dışından oyunlara katılmak üzere gelen kişiler olduğu duyuruldu. Komite, son 3 günde toplam 43 vakanın tespit edildiğini açıkladı.
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