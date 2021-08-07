TOKYO 2020 | Buse Naz Çakıroğlu'ndan duygu dolu paylaşım

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:05

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kadınlar 51 kilo finalinde Bulgar Stoyka Zhelyazkova'ya mağlup olarak gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gözlerim dolu dolu, göğsümde ince bir sızı var. Direnişte bir kadın Nene Hatun gibi, ilk kadın doktor Safiye Ali gibi, ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi, ilk kadın bakan Türkan Akyol gibi; taşıdığım bu asil kanla bugün Tokyo’da bir tarih yazıyor, ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum...

Yol arkadaşım, her daim pusulam olan sevgili hocam, baba yarım Nazım Yiğit.. Bana verdiğin 12 yılın, ağaran saçların, daha iyi nasıl olurum diye geçirdiğin uykusuz gecelerin karşılığını bugün sana verebildiysem eğer, ne mutlu bana...

En kıymetlim canım annem, beni her zaman izlediğini ve gurur duyduğunu hissettiğim canım babam ve sevgi dolu güzel ailem.. Sizinle gülebilmek, sahip olduğum en büyük hazinem... Umarım size yakışan bir evlat olmayı başarabilmişimdir... Başımdan eksik olmayın..

Atalarımı tanıdıkça onlardan cesaret alıyor, daha büyük işlere imza atmak için kendimde güç buluyorum. Bizlere temsil edebileceğimiz bir vatan bırakan bütün kahraman şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Hepsinin ruhu şad olsun.

Tokyo’daki süreçte ve her daim yanımızda olan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürlerimize, Çok değerli Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ekibine, Federasyon başkanımız sayın Eyüp Gözgeç’e, benim güçlü ve büyük ailem Fenerbahçe Spor Kulübü'ne, sponsorluğumu yapan Koç Holding ve P&G ailesine, adını sayamadığım, her daim yanımda olan, destek ve dualarını esirgemeyen sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Şimdi biraz dinlenme vakti... Hoşçakalın..."

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