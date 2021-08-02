TOKYO 2020 | Cenk İldem, oyunlara veda etti

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 06:40

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Cenk İldem, Bulgar Kiril Milenov Milov'a yenilerek final şansını yitirdi.

Makuhari Messe'de yapılan müsabakalarda erkekler grekoromen stil 97 kilo son 16 turunda Bulgar Kiril Milov ile karşılaşan Cenk İldem, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 geride geçti. İkinci devrede bir sayı bulan milli sporcu, rakibinin savunması karşısında zorlandı ve mücadeleyi 3-1 yitirdi.

Repesaj mücadelesi için Milenov'un finale çıkmasını bekleyen Cenk İldem, Bulgar sporcunun İranlı Mohammadhadi Saravi'ye yenilmesiyle oyunlardan elendi.





