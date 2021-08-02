TOKYO 2020 | Özgür Varlık, oyunlara veda etti
Tokyo 2020'de milli atıcı Özgür Varlık, kendi kategorisinde elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde 25 metre çabuk atış tabanca kategorisinde mücadele eden milli atıcı Özgür Varlık, elemeleri geçemedi.
Asaka Atış Alanı'nda yapılan elemelerin ilk ayağında 281 puan toplayan milli atıcı, ikinci ayak atışlarında 274 puan alabildi.
Bu derecesiyle ilk 6'ya giremeyeceği kesinleşen Özgür Varlık, Tokyo 2020'ye veda etti.
Video Haberler
- Alevler Çökertme koyuna dayandı
- Fatih’te korkutan yangın, alevler binayı sardı
- Tekneler seferber oldu, mahalleli yangından kurtarılıyor
- Zabıta ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtlarında taşıdılar
- Damada boyunduruklu eziyet kamerada
- Silivri’de tehlikeli yolculuk kamerada
- Girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler
- Dipsiz Göl “Dipsiz Çöl” oldu
- Bahçelievler'de meydan kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Emekliler için bu oran konuşulmalı'
- Erdoğan'ın Marmaris'te kimlere çay attığı ortaya çıktı
- 970 yıllık el yazmasından 'İstanbul' kehaneti çıktı
- İstifa ettiği iddia edilmişti; yeni paylaşım geldi
- Çıkarma gemileri tahliye için harekete geçti
- Ünlü sanatçı Nil Burak hastaneye kaldırıldı
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- Yangınlar üzerinden çok tehlikeli provokasyon
- Türkiye yangınlarla boğuşurken Ahaber yine pes dedirtti
- Tunceli'de orman yangınına müdahaleye engelleme