TOKYO 2020 | Koronavirüs tablosu rekora gidiyor
Komite, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin hangi milletten olduğunu ya da sporcu olup olmadıkları hakkında bilgi vermedi.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olan kişiler arasında 127 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği açıklandı.
Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada, şu ana kadar Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olanlardan 127 kişide koronavirüs tespit edildiği ifade edildi.
Komite, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin hangi milletten olduğunu ya da sporcu olup olmadıkları hakkında bilgi vermezken, daha önce Hollandalı kürekçi Finn Florjin’in Covid-19 testi pozitif çıkmış ve olimpiyat macerası sona ermişti.
Öte yandan Alman bisikletçi Simon Geschke’nin de Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Vaka artışı nedeniyle Japonya'nın plaj voleybol maçları ertelendi.
Video Haberler
- Tuzla’da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
- Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı
- Boşandıktan sonra halay çekip kutlama yaptı
- Hırsızın iş kazası güldürdü
- Yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı
- 3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
- İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
- Canlı yayında yumruklu kavga! Bilincini yitirdi
- Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
- Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
En Çok Okunan Haberler
- Büyüküstün hakkında yeni gelişme
- Erdoğan ne mesaj vermek istedi?
- Selin vurduğu Rize'de çay dağıtan Erdoğan'a tepki
- Tatlıses'e suikast girişimi! Sır mektup ortaya çıktı
- ORC anketinde Erdoğan'a iki kötü haber birden!
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!
- Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı
- Erdoğan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı
- Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu
- Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına acil durum bildirimi