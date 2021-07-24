TOKYO 2020 | Japonya-Çekya maçı pozitif vakalar sebebiyle iptal edildi

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:36

Olimpiyat bağlantılı koronavirüs vakaları artmaya devam ederken ilk kez bir karşılaşma oynanamadı. Japonya ve Çekya arasında oynanaması gereken kadınlar plaj voleybolu açılış maçı, Çekya’daki pozitif vakalar sebebiyle iptal edildi.

Çekya’da Marketa Nausch-Slukova’nın koronavirüs test sonucunun bu haftanın başında pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Slukova, tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle maça çıkamazken takım arkadaşı Barbora Hernnova da maçtan çekilmek zorunda kaldı.

ÇEKYA SORUŞTUMA BAŞLATTI

Çekya Olimpiyat Komitesi, olimpiyat takımından altı kişinin koronavirüse yakalanmasının ardından Tokyo’ya yapılan uçuşla ilgili soruşturma başlattı.

Slukova’nın eşi Simon Nausch ve erkek plaj voleybol takımından Ondrej Perusic’in de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.



