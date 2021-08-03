TOKYO 2020 | Ersu Şaşma 10. oldu
Atletizmde milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlama finalini 10. sırada tamamladı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlama finalinde 10. oldu.
Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarışta, sırıkla atlamada Türkiye'yi olimpiyat finalinde temsil eden ilk sporcu olan Ersu Şaşma, ilk denemesinde 5.55 metreyi geçti. İkinci denemesinde 5.70 metreyi aşamayan milli sporcu, ikinci denemesinde ise geçmeyi başardı.
Ersu Şaşma, madalya mücadelesinde 5.80'i aşmak için gelirken, ilk hakkında bu yüksekliği geçemedi. İkinci ve üçüncü hakkında da bunu başaramayan milli atlet, 14 sporcunun yarıştığı sırıkla atlamada finali 10. sırada tamamladı.
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