Tokyo 2020: Ferhat Arıcan cimnastikte Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı
Ferhat Arıcan, Tokyo'da süren Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik paralel bar finalinde bronz madalya kazandı. Arıcan, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk cimnastikçi oldu.
Ferhat Arıcan, Tokyo'da süren Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik paralel bar finalinde bronz madalya kazandı. Arıcan, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk cimnastikçi oldu.
28 yaşındaki Arıcan, finalde 15.633 puanla olimpiyat üçüncüsü oldu.Altın madalyayı 16.233 puanla Çin'den Jingyuan Zou kazandı.Alman cimnastikçi Lukas Dauser ise Arıcan'ı sadece 0.067 puan farkla geçerek gümüş madalya aldı.
Ferhat Arıcan, bronz madalya kazanması sonrası yaptığı açıklamada, "Şu an kelimelerle anlatamayacağım duygular yaşıyorum. Çok mutluyum. Bu tarihi bir madalya. Sadece jimnastik için değil, Türk spor tarihinin büyük emekler karşılığında aldığı bir madalya" dedi.
Arıcan, "Hem ülkemi gururla temsil ettiğim için, hem tarih yazdığım için çok mutluyum. Çok çalıştım, çok emek verdim sonunda hep beraber başardık. Türkiye de zor zamanlardan geçiyor. Kalbimiz orada. Tüm ölenlere baş sağlığı diliyorum. Ormanda çalışanlara biraz moral olabildiyse daha da sevinirim. İnşallah bu madalya Türkiye için bir an önce moral kaynağı olur. Bu madalya tüm Türkiye'ye gelsin" diye konuştu.
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Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda şu ana kadar 1 altın ve 5 bronz madalya kazandı.
Mete Gazoz okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı.
Ferhat Arıcan dışında şu ana kadar olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edip bronz madalya kazanan diğer sporcular ise tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar oldu.
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