TOKYO 2020 | Kadınlar voleybolda ABD şampiyon

08 Ağustos 2021 Pazar, 09:20

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın voleybolunda altın madalyayı ABD kazandı.

ABD, Ariake Arena'da oynanan final karşılaşmasında Brezilya'yı 25-21, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat oyunlarında daha önce 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan ABD, kadın voleybolunda tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın madalya alan Brezilya ise gümüş madalya elde etti.