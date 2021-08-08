TOKYO 2020 | Kadınlar voleybolda ABD şampiyon
Kadın voleybolunda ABD, finalde Brezilya'yı 3-0 yenerek altın madalya aldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın voleybolunda altın madalyayı ABD kazandı.
ABD, Ariake Arena'da oynanan final karşılaşmasında Brezilya'yı 25-21, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Olimpiyat oyunlarında daha önce 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan ABD, kadın voleybolunda tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.
Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın madalya alan Brezilya ise gümüş madalya elde etti.
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