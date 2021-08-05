TOKYO 2020 | Kadınlar sırıkla atlamada Katie Nageotte şampiyon oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar sırıkla atlamada ABD'li Katie Nageotte altın madalyanın sahibi oldu.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.
Kadınlar sırıkla atlama finalinde ABD'li Katie Nageotte, 4.90 metre atlayarak altın madalyaya uzandı. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Anzhelika Sidorova 4.85 metrelik atlayışıyla gümüş, Büyük Britanyalı Holly Bradshaw ise aynı derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Rio 2016 şampiyonu Yunan atlet Katerina Stefanidi, 4. sırada yer alarak Tokyo'dan eli boş ayrıldı.
Katie Nageotte, kazandığı altın madalya ile birlikte kariyerindeki ilk olimpiyat madalyasını kazanmış oldu.
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