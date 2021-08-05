TOKYO 2020 | Milli karateci Dilara Bozan, oyunlara veda etti

Dilara Bozan, bronz madalya mücadelesinde Grace Lau'ya mağlup olarak oyunlara veda etti.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2021 Perşembe, 13:54
TOKYO 2020 | Milli karateci Dilara Bozan, oyunlara veda etti
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Olimpiyata ilk kez dahil edilen karatede bronz madalya müsabakaları tamamlandı.

Kata branşında Dilara Bozan, B Grubu'nda ilk 3'te yer alarak adını bir üst tura yazdırmıştı.

Bronz madalya mücadelesi veren Milli karateci, Grace Lau ile karşılaştı.

Milli karateci Dilara Bozan, 26.52'lik performansı ile 26.94 puan alan rakibi Grace Lau'ya mağlup oldu.

Dilara Bozan, 26.52'lik performansı ile Tokyo 2020'ye veda etti.



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