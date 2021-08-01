TOKYO 2020 | Mutaz Essa Barshim ve Gianmarco Tamberi birlikte şampiyon oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler yüksek atlama finalinde Mutaz Essa Barshim ve Gianmarco Tamberi altın madalya kazandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler yüksek atlama final müsabakaları Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapıldı.
Londra 2012'de bronz, Rio 2016'da gümüş madalya alan Katarlı Mutaz Essa Barshim, 2.37 metre atladı. İtalyan sporcu Gianmarco Tamberi ile Belaruslu Maksim Nedasekau da aynı dereceyi yaptı.
Üç sporcudan geçerli atlayış sayıları aynı olan Barshim ile Tamberi, olimpiyat altın madalyasını paylaştı. Nedasekau da ülkesine bronz madalya kazandırdı.
Şampiyon ilan edilen iki sporcu da büyük sevinç yaşadı.
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