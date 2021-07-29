TOKYO 2020 | Mete Gazoz'dan tam isabet! Çeyrek finalde

29 Temmuz 2021 Perşembe, 06:49

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, ikinci tura kaldı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakalarda Mete, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir performans sergileyen milli sporcu, 2-0'lık 3 set sonunda müsabakayı 6-0 kazandı.

Mete Gazoz, ikinci turda Avustralyalı Ryan Tyack'ı da 7-3 yendi ve son 8'e kaldı.