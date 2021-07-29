TOKYO 2020 | Olimpiyatta ürkütücü koronavirüs gelişmesi

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 193'e çıktı

AA
29 Temmuz 2021 Perşembe, 07:21
TOKYO 2020 | Olimpiyatta ürkütücü koronavirüs gelişmesi
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Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 193'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 24 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüse yakalanan 24 kişi arasında Japonya dışından gelen 4 sporcu ve turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan yer aldı.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 193'e çıktı.


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