TOKYO 2020 | Olimpiyatta ürkütücü koronavirüs gelişmesi
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 193'e çıktı
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 193'e yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 24 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüse yakalanan 24 kişi arasında Japonya dışından gelen 4 sporcu ve turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan yer aldı.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 193'e çıktı.
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