TOKYO 2020 | Milli atlet Salih Korkmaz sakatlandı!
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 20 kilometre yürüyüş kategorisinde yarışan Salih Korkmaz, yarış esnasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bitişi göremedi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde 20 kilometre yürüyüş yarışı, Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirildi.
Bu kategoride mücadele eden milli sporculardan Şahin Şenoduncu 34. olurken, Abdülselam İmuk yarışı 48. tamamladı.
Salih Korkmaz ise sakatlık yaşadığı için bitişi göremeden yarışı yarıda bıraktı.
Parkuru 1 saat 21 dakika 5 saniyede tamamlayan İtalyan atlet Massimo Stano altın madalya kazandı.
Gümüş madalyayı 1.21.14'lük derecesiyle Japon Koki Ikeda alırken vatandaşı Toshikazu Yamanishi 1.21.28'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.
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