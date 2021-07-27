TOKYO 2020 | Nafia Kuş ilk turda elendi
+67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş, son 16 turunda elendi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde +67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş, son 16 turunu geçemeyerek elendi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan Nafia, ilk turda Dominik Cumhuriyeti'nden Katherine Rodriguez Peguero ile karşılaştı.
Müsabakaya iyi başlayan Nafia, ilk raundu 2-0 önde tamamladı. Milli sporcu, ikinci raundu 1-0, son raundu da 4-3 kaybedince müsabakada normal süre 5-5 beraberlikle sonuçlandı. 26 yaşındaki Nafia, altın puanda rakibine 2 sayı verince karşılaşmayı kaybetti.
Nafia Kuş bu sonuçla Tokyo 2020'ye veda etti.
Video Haberler
- Haliç'e düşen yavru kediyi denizden ayaklarıyla kurtardı
- Elazığ’ın incisinde korkutan martı ölümleri
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Ezilmekten son anda kurtuldu
- Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı
- Çalınmasın diye kapak yaptırdı, kapağı da çaldılar
- Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü
- Defineciler antik şehri ortaya çıkardı
- Çin'i kum fırtınası vurdu: O anlar kamerada
- Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef 'te mide bulandıran görüntü!
- Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi
- Ceyhan en büyük tehlikeyi açıkladı
- Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
- AB'den, Erdoğan'a 'rüşvet' iddiası
- Kafe, restoran ve oteller için flaş talep
- TRT 1’de dikkat çeken hata
- Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan bin Avro borç istedi
- AKP'li Aktay: Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker
- Onur Eker'in yeni görüntüsü ortaya çıktı