TOKYO 2020 | Olimpiyatta madalya tablosu netleşiyor!

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:39

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü gün tamamlanırken ev sahibi Japonya, genel madalya sıralamasında ilk sıraya çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ilk 3 gününün ardından Japonya 8 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyayla sıralamada zirveye yerleşti.

Toplamda 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyası bulunan ABD, ikinci sıraya yükseldi. Dün madalya sıralamasının zirvesinde bulunan Çin ise bugün altın madalya alamadı. Üçüncü günün ardından toplamda 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunan Çin, liderliği kaptırarak üçüncülüğe geriledi.

Günü kürsü görmeden kapatan Türkiye ise toplamda aldığı 2 bronz madalyayla 42. basamakta kendine yer buldu.

Olimpiyatlarda üçüncü gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1. Japonya 8 2 3 13 2. ABD 7 3 4 14 3. Çin 6 5 7 18 4. Rusya Olimpiyat Komitesi 4 5 3 12 5. Büyük Britanya 3 3 1 7 6. Güney Kore 3 - 4 7 7. Avustralya 2 1 3 6 8. Kosova 2 - - 2 9. İtalya 1 4 4 9 10. Fransa 1 2 2 5 42. Türkiye - - 2 2















