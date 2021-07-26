TOKYO 2020 | Olimpiyatta madalya tablosu netleşiyor!

Üçüncü günü geride kalan Tokyo 2020'deki madalya sıralamasında Japonya, madalya sıralamasında zirveye yerleşti, iki bronz madalyası bulunan Türkiye, sıralamada 42. basamakta kendine yer buldu.

AA
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:39
TOKYO 2020 | Olimpiyatta madalya tablosu netleşiyor!
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü gün tamamlanırken ev sahibi Japonya, genel madalya sıralamasında ilk sıraya çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ilk 3 gününün ardından Japonya 8 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyayla sıralamada zirveye yerleşti.

Toplamda 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyası bulunan ABD, ikinci sıraya yükseldi. Dün madalya sıralamasının zirvesinde bulunan Çin ise bugün altın madalya alamadı. Üçüncü günün ardından toplamda 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunan Çin, liderliği kaptırarak üçüncülüğe geriledi.

Günü kürsü görmeden kapatan Türkiye ise toplamda aldığı 2 bronz madalyayla 42. basamakta kendine yer buldu.

Olimpiyatlarda üçüncü gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1. Japonya82313
2. ABD73414
3. Çin65718
4. Rusya Olimpiyat Komitesi45312
5. Büyük Britanya3317
6. Güney Kore3-47
7. Avustralya2136
8. Kosova2--2
9. İtalya1449
10. Fransa1225
42. Türkiye--22






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