TOKYO 2020 | Badmintonda Neslihan 2. turda

İBBSK'lı milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu'ndaki ilk maçında Mısırlı Doha Hany'i 2-0 yendi.

AA
27 Temmuz 2021 Salı, 06:30
TOKYO 2020 | Badmintonda Neslihan 2. turda
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde milli badmintoncu İstanbul BBSK'lı Neslihan Yiğit, A Grubu mücadelesine galibiyetle başladı.

Musashino Forest Plaza'da Mısırlı Doha Hany ile karşılaşan Neslihan, rakibini 2-0 yendi. Neslihan, 21 dakika süren karşılaşmada iki seti de 21-5'lik skorlarla kazandı.

Neslihan, grubundaki ikinci karşılaşmasını yarın Çinli Yu Fei Chen ile yapacak.



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