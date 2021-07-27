TOKYO 2020 | Badmintonda Neslihan 2. turda
İBBSK'lı milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu'ndaki ilk maçında Mısırlı Doha Hany'i 2-0 yendi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde milli badmintoncu İstanbul BBSK'lı Neslihan Yiğit, A Grubu mücadelesine galibiyetle başladı.
Musashino Forest Plaza'da Mısırlı Doha Hany ile karşılaşan Neslihan, rakibini 2-0 yendi. Neslihan, 21 dakika süren karşılaşmada iki seti de 21-5'lik skorlarla kazandı.
Neslihan, grubundaki ikinci karşılaşmasını yarın Çinli Yu Fei Chen ile yapacak.
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