TOKYO 2020 | Olimpiyatta tarihe geçen madalyalar!

27 Temmuz 2021 Salı, 07:54

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ilk dört gününde yeni başarıların hikayeleri yazıldı.

Organizasyonda şu ana kadar iki altın madalya kazanan Kosova, tarihi bir başarıya şimdiden imza attı. Zor zamanlarda geçirdikten sonra bağımsızlığını 2008'de ilan eden ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 2014'te tanınan Kosova, tarihinde ikinci kez olimpiyatlarda yer alıyor.

2016 Rio'da judo branşında kadınlar 52 kiloda Majlinda Kelmendi'yle ilk madalyasını altın olarak alan Kosova, Tokyo'da da bu branşta etkili oldu.

Tokyo'da ilk üç günde 2 altın madalya elde eden Kosova'ya başarıları yine judocular getirdi. Kosova'da kadınlar 48 kiloda Distria Krasniqi ve 57 kiloda Nora Gjakova'yla Tokyo 2020'de altına uzandı.



FİLİPİNLER VE BERMUDA'DAN TARİHİ MADALYA

Filipinler ve Bermuda ilk olimpiyat altınını Tokyo 2020'de elde etti.

Olimpiyatlara 1924'ten bu yana katılan Filipinli sporcular, daha önce hiç altın madalya kazanamamıştı. Filipinler tarihine geçen isim ise kadın halterci Hidilyn Diaz oldu. 55 kiloda toplam 224 kilo kaldırıp olimpiyat rekoru kıran Diaz, ülkesinin olimpiyat tarihindeki ilk altınını alan sporcu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bermuda'yı temsil eden 33 yaşındaki kadın triatlet Flora Duffy, ülkesine olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını kazandırdı. İlk kez 1936 Berlin'de yer alan Bermuda, sadece 1976 Montreal'de boks branşında bronz kazanmıştı. Duffy, triatlon branşını kazanarak Tokyo 2020'de ülkesi adına altına uzandı ve tarihe geçti.

Yüzmede 18 yaşındaki Tunuslu sporcu Ahmed Hafnaoui, büyük bir sürprize imza atarak erkekler 400 metre serbestte 3.43.36'lık derecesiyle altın madalya kazandı. Hafnaoui, bu başarısıyla ülkesi Tunus'a bu kategorideki ilk olimpiyat madalyasını götürdü.

Hong Kong da olimpiyat tarihindeki ikinci altın madalyasını erkekler eskrim flörede Cheung Ka Long kazandırdı.

RUSYA'NIN MİLLİ MARŞI ÇALINMADI

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden aldığı ceza nedeniyle kendi ülkelerinin adı yerine Rusya Olimpiyat Komitesi adı altında yarışlara katılıp şimdiye kadar 5 altın madalya kazanan Rus sporcular, marşlarını söyleyemedi.

Rusya'nın marşı yerine Rus besteci Pyotr Çaykovskiy’nin 1. Konçertosu'nun bir bölümü madalya törenlerinde çalınıyor.

JAPONYA EV SAHİBİ AVANTAJINI KULLANIYOR

Ev sahibi avantajını kullanmanın önemli olduğu olimpiyatlara Japonya da iyi başladı.

İlk 3 gün sonunda Japon sporcular 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

KAYKAYDA 13 YAŞINDAKİ SPORCUDAN ALTIN

Olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan kaykayda 13 yaşındaki Japon sporcu altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Çocuk yaştaki sporcu Nishiya, bu kategorideki ilk altın madalyanın sahibi olarak bir ilki gerçekleştirdi.

JAPON KARDEŞLER TARİHE GEÇTİ

Judoda Japon kardeşler Uta Abe ve Hifumi Abe, bireysel sporlarda aynı gün altın madalya alan kardeşler olarak tarihe geçti.

Uta Abe, kadınlar 52 kiloda, Hifumi Abe ise erkekler 66 kiloda aynı gün podyumun en üst basamağında yer aldı. Olimpiyat tarihinde ilk kez iki kardeş bireysel sporda aynı gün altın madalya kazanmış oldu.



ABD Erkek Basketbol Takımı, tam 17 yıl sonra olimpiyatta maç kaybetti.

Tamamı NBA yıldızlarından oluşan ABD'nin olimpiyattaki 24 maçlık namağlup serisine Fransa nokta koydu.

Güney Kore Kadın Okçuluk Takımı ise 33 yıllık geleneği sürdürdü. Güney Koreli kadın okçular üst üste 9. olimpiyat altın madalyasını elde etti.

Olimpiyatta, 17 yaşındaki lise öğrencisi ABD'li yüzücü Lydia Jacoby de 100 metre kurbağalamada altın madalya alarak dikkati çekti.