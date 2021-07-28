TOKYO 2020 |Kadınlar Serbest Bayrak Takımı, Tokyo 2020'ye veda etti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Kadınlar Serbest Bayrak Takımı, olimpiyata veda etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın kadınlar 4x200 serbest stil bayrak yarışında gerçekleştirildi.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde kadınlar 4x200 serbest stil bayrak yarışında gerçekleştirilen elemelerde milli sporcular Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan ve Viktoria Zeynep Güneş havuza girdi. İlk seride yüzen milli sporcular, 8.10.96'lık derecesiyle 7. oldu.
Genel sıralamada 13. olan ve son 8 arasına kalamayan ay-yıldızlılar 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan elendi.
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