TOKYO 2020 |Covid-19'a yakalanan Jean Julien Rojer, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi

Covid-19'a yakalanan Hollandalı tenisçi Jean Julien Rojer, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi

AA
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:48
TOKYO 2020 |Covid-19'a yakalanan Jean Julien Rojer, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda teniste çift erkeklerde mücadele eden Hollandalı sporcu Jean Julien Rojer, koronavirüse yakalandı.

Tokyo'da sporculara uygulanan Covid-19 testlerinde Hollandalı sporcunun hastalığa yakalandığı bildirildi.

Karantinaya alınan 39 yaşındaki tenisçi partneri Wesley Koolhof ile Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.

Hollandalı tenisçilerin rakipleri Yeni Zelandalı Marcus Daniell ve Michael Venus maç yapmadan bir üst tura yükseldi.



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