TOKYO 2020 |Madalya töreninde sporculara maske izni
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo Olimpiyatları’nda madalya alan sporcuların tören sırasında 30 saniyeliğine maskelerini çıkarmalarına izin verildiğini açıkladı.
Korona virüs salgınına rağmen yoğun tedbirler altında başlayan Tokyo Olimpiyatları’nda sporculara yönelik maske zorunluluğunun kapsamı daraltıldı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) yapılan açıklamada, madalya kazanan sporcuların fotoğraf çekimi için podyumda maskelerini 30 saniyeliğine çıkarmalarına izin verildiği bildirildi.
Kararın podyumda sporcular arasında mesafe olduğu göz önüne alınarak verildiği öğrenilirken, grup fotoğraflarında ise maske zorunluluğunun devam edeceği kaydedildi. Karar uyarınca sporcuların müsabaka ve ödül törenindeki fotoğraf çekimi haricinde tüm alanlarda maske takma kuralının süreceği belirtildi.
Sporcular haricindeki tüm heyetler ve medya mensuplarının da sürekli olarak maske takmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.
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