TOKYO 2020 |Hakan Reçber, bronz madalya maçına çıkacak

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli tekvandocu Hakan Reçber, bronz madalya için mücadele etmeye hak kazandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2021 Pazar, 13:42
TOKYO 2020 |Hakan Reçber, bronz madalya maçına çıkacak
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, Yeni Zelandalı rakibi Tom Burns ile karşılaştı.

Milli tekvandocu, Yeni Zelandalı rakibi Tom Burns'ü 22-8 yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı.

Hakan Reçber, Bosna Hersekli Nedzad Husic ile karşılşacak. Bronz madalya karşılaşması TSİ 15.15'te başlayacak.



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