TOKYO 2020 |Hakan Reçber, bronz madalya maçına çıkacak
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli tekvandocu Hakan Reçber, bronz madalya için mücadele etmeye hak kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, Yeni Zelandalı rakibi Tom Burns ile karşılaştı.
Milli tekvandocu, Yeni Zelandalı rakibi Tom Burns'ü 22-8 yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı.
Hakan Reçber, Bosna Hersekli Nedzad Husic ile karşılşacak. Bronz madalya karşılaşması TSİ 15.15'te başlayacak.
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