TOKYO 2020 |Merve Tuncel ve Beril Böcekler, finale çıkamadı

Kadınlar 400 metre serbest eleme serilerinde mücadele eden milli yüzücüler Beril Böcekler ve Merve Tuncel, finale çıkamadı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2021 Pazar, 14:50
TOKYO 2020 |Merve Tuncel ve Beril Böcekler, finale çıkamadı
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Milli yüzücüler Beril Böcekler ve Merve Tuncel, bugün kadınlar 400 metre serbest eleme serilerinde mücadele etti.

Beril Böcekler, yarışı16. sırada tamalarken Merve Tuncel, yarışı 19. sırada tamamladı.

Milli sprocular, elde ettikleri dereceyle finale kalmaya hak kazanamadı.

Beril Böcekler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na veda ederken, Merve Tuncel serbest stilde 800 ve 1500 metre elemelerinde yarışacak. 



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