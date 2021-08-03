TOKYO 2020 | Ramil Guliyev, oyunlara veda etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli atlet Ramil Guliyev, yarı final yarışlarında 6. olarak olimpiyata veda etti.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2021 Salı, 16:23
TOKYO 2020 | Ramil Guliyev, oyunlara veda etti
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 200 metre yarı final yarışları tamamlandı.

Milli atlet Ramil Guliyev, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarı final mücadelerinde 20.31'lik derecesiyle 6. sırada yer aldı.

20.31'lik derecesiyle final şansını kaçıran Ramil Guliyev, yarışmayı 6. bitirdi ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti.


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