Tokyo 2020'de teniste zafer, Alexander Zverev'in
Tokyo 2020'de tek erkekler teniste Alman Alexander Zverev, Rus Karen Khachanov'u mağlup ederek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde teniste tek erkekler kategorisinde Alman Alexander Zverev altın madalya kazandı.
Ariake Tenis Sahası'nda merkez kortta oynanan final maçında dünya 5 numarası Zverev, dünya 25 numarası olan Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Karen Khachanov ile karşılaştı.
Alman sporcu, baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak 6-3 ve 6-1'lik setlerle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla altın madalya Zverev'e gümüş madalya ise Khachanov'a gitti.
Bronz madalyayı ise dünya 1 numarası Novan Djokovic'i yenen İspanyol Pablo Carreno Busta almıştı.
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