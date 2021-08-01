Tokyo 2020'de Rıza Kayaalp, Mijain Lopez Nunez'e mağlup oldu
Tokyo 2020'de milli güreşçi Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen 130 kilo yarı finalinde Kübalı rakibine elendi.
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda erkekler güreş grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Rıza Kayaalp, 39 yaşındaki Kübalı rakibi Mijain Lopez Nunez'e mağlup oldu.
Karşılaşmanın başında zorlanan Rıza Kayaalp, rakibi karşısında 4-0 geri düştü. Kayaalp'in antrenörünün itirazı sonrası skor, 1-0'a indi.
Bitime 1 dakika 49 saniye kala Lopez, 2-0 öne geçti. Müsabaka, bu skorla sona erdi.
Kayaalp, bronz madalya mücadelesi verecek.
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