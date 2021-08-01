Tokyo 2020'de Rıza Kayaalp, Mijain Lopez Nunez'e mağlup oldu

Tokyo 2020'de milli güreşçi Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen 130 kilo yarı finalinde Kübalı rakibine elendi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 12:45
Tokyo 2020'de Rıza Kayaalp, Mijain Lopez Nunez'e mağlup oldu
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Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda erkekler güreş grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Rıza Kayaalp, 39 yaşındaki Kübalı rakibi Mijain Lopez Nunez'e mağlup oldu.

Karşılaşmanın başında zorlanan Rıza Kayaalp, rakibi karşısında 4-0 geri düştü. Kayaalp'in antrenörünün itirazı sonrası skor, 1-0'a indi.

Bitime 1 dakika 49 saniye kala Lopez, 2-0 öne geçti. Müsabaka, bu skorla sona erdi.

Kayaalp, bronz madalya mücadelesi verecek.


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