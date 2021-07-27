Tokyo 2020'de milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, üçüncü turda
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Kanadalı rakibinin ardından Çinli rakibini de mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde mücadele eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, üçüncü tura çıktı.
Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakaların ilk turunda Kanadalı Stephanie Barrett'i 6-2'lik skorla eleyen Yasemin Ecem, ikinci turda Çinli Xiaolei Yang ile karşı karşıya geldi. Milli okçu, bu müsabakayı da 6-2 kazanarak adını 3. tura yazdırdı.
Yasemin Ecem Anagöz, üçüncü tur maçına 30 Temmuz'da çıkacak. Milli sporcu, aynı gün finallerde yer alarak madalyaya ulaşmak için mücadele edecek.
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