Tokyo 2020'de Sudanlı Muhammed Abdurrasul'dan İsrailli Tohar Butbul'a protesto
Cezayirli judocu Fethi Nurin'in ardından Sudanlı Muhammed Abdurrasul, İsrailli Tohar Butbul'la karşılaşmamak için Tokyo 2020'den çekildi.
Sudanlı judocu Muhammed Abdurrasul, İsrailli rakibi Tohar Butbul'la karşılaşmamak için Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi.
The Times of Israel sitesinin Olimpiyat Oyunları'ndaki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Abdurrasul, Cezayirli judocu Fethi Nurin'in ardından İsrailli rakibiyle mücadele etmemek için 2020 Olimpiyat Oyunlarından ayrılan ikinci sporcu oldu.
Uluslararası Judo Federasyonu, olimpiyatlardan çekilen Cezayirli judocu Nurin'in lisansını askıya almıştı.
Nurin, 22 Temmuz'da Cezayir basınına yaptığı açıklamada, Filistin davasına verdiği siyasi desteğin bir İsrailli ile rekabet etmesini imkansız hale getirdiğini söylemiş ve "Olimpiyatlara ulaşmak için çok çalıştık. Ancak Filistin davası tüm bunlardan daha büyük." ifadesini kullanmıştı.
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