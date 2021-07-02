ABD'nin en hızlı kadını Sha'Carri Richardson, uyuşturucu testine yakalandı

Amerika'nın en hızlı kadını olarak bilinen Sha'Carri Richardson'ın uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Atletin, Tokyo Olimpiyatları'na katılıp katılmayacağı henüz kesinleşmedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 11:27
ABD'nin en hızlı kadını Sha'Carri Richardson, uyuşturucu testine yakalandı
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Amerikalı koşucu Sha'Carri Richardson, esrar testi pozitif çıktığı için Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkını kaybetmek üzere. 

Reuters'ın haberine göre, Amerika'nın en hızlı kadını olarak bilinen Richardson'ın Olimpiyat denemeleri sırasında yapılan uyuşturucu testinde yasaklı madde tespit edildi. Test sonucunun onaylanması halinde 21 yaşındaki atlet, ABD takımından çıkartılacak. 

Richardson geçen ay Oregon'da 100 metreyi 10.64 saniyede koşarak başarılı bir performans sergilemiş anca, hızını artırmaya neden olan arka rüzgar sebebiyle derecesi geçersiz sayılmıştı. 90 dakika sonra ters rüzgarla 100 metreyi 10.86 saniyede bitiren Richardson, Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı elde etmişti.

Test sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapmayan Richardson, sosyal medya hesabından bir tweet paylaşarak, "Ben insanım" notu düşmüştü. 


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