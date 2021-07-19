Tokyo Olimpiyatları’na katılacak sporcular için ‘anti-seks’ yataklar tasarlandı

Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan sporcular için büyük ağırlığa dayanan ancak sert hareketlerde parçalanan özel karton yataklar tasarlandı. Yatakların kullanım amacının, sporcular arasında cinsel ilişki yoluyla koronavirüsün yayılmasını önlemek olduğu öne sürülüyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:20
Tokyo Olimpiyatları’na katılacak sporcular için ‘anti-seks’ yataklar tasarlandı
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın başlamasına az bir zaman kaldı. 

Sputnik Türkiye'nin Explica’nın haberinden aktardığına göre, Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan sporcular için büyük ağırlığa dayanan ancak sert hareketlerde parçalanan özel karton yataklar tasarlandı.

Tokyo’daki Olimpiyat Köyü’nde kalacak olan sporcular için malzeme olarak sert kartonun kullanıldığı özel yataklar, Airweave şirketi tarafından üretildi. Yataklar özellikle sadece bir kişinin yatabileceği ölçülerde tasarlandı.

'AMAÇ KORONAVİRÜSÜ ÖNLEMEK'

Bu yatakları kullanım amacının, sporcular arasında cinsel ilişki yoluyla koronavirüsün yayılmasını önlemek olduğu öne sürülüyor.

Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan sporcular için üretilen özel yataklar, ?Rusya Olimpiyat Komitesi’nin Telegram kanalında da gösterildi. 


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