Tokyo Olimpiyatları’na katılacak sporcular için ‘anti-seks’ yataklar tasarlandı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:20

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın başlamasına az bir zaman kaldı.

Sputnik Türkiye'nin Explica’nın haberinden aktardığına göre, Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan sporcular için büyük ağırlığa dayanan ancak sert hareketlerde parçalanan özel karton yataklar tasarlandı.

Tokyo’daki Olimpiyat Köyü’nde kalacak olan sporcular için malzeme olarak sert kartonun kullanıldığı özel yataklar, Airweave şirketi tarafından üretildi. Yataklar özellikle sadece bir kişinin yatabileceği ölçülerde tasarlandı.

???? La villa de los #JuegosOlimpicos tendrá camas #AntiSexo Son reciclables (hechas de cartón), para evitar que los atletas tengan relaciones sexuales durante la competencia. Así que cama en el suelo, atleta descubierto ?? #Tokio2021 pic.twitter.com/ttUwdu4Nq3 — Manuel Rodríguez (@mrodoficial) July 15, 2021

'AMAÇ KORONAVİRÜSÜ ÖNLEMEK'

Bu yatakları kullanım amacının, sporcular arasında cinsel ilişki yoluyla koronavirüsün yayılmasını önlemek olduğu öne sürülüyor.

Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan sporcular için üretilen özel yataklar, ?Rusya Olimpiyat Komitesi’nin Telegram kanalında da gösterildi.