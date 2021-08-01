Tokyo'da Çekya'dan Barbora Krejcikova ve Katerina Siniakova, altın madalya kazandı
Tokyo 2020'de tenis çift kadınlarda zafer, Çekya'dan Barbora Krejcikova ve Katerina Siniakova'nın oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dokuzuncu gününde tenis branşında çift kadınlarda altın madalyaya Çekya'dan Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova ikilisi uzandı.
Ariake Tenis Park'ta oynanan karşılaşmada Krejcikova-Siniakova ikilisi İsviçre'den Belinda Bencic-Viktorija Golubic çiftini 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.
Altın madalyaya 1 saat 25 dakika süren maçın sonunda Çek sporcular ulaşırken, İsviçreli sporcular gümüş madalyayla yetindi.
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