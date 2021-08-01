Tokyo'da Çekya'dan Barbora Krejcikova ve Katerina Siniakova, altın madalya kazandı

Tokyo 2020'de tenis çift kadınlarda zafer, Çekya'dan Barbora Krejcikova ve Katerina Siniakova'nın oldu.

AA
01 Ağustos 2021 Pazar, 14:42
Tokyo'da Çekya'dan Barbora Krejcikova ve Katerina Siniakova, altın madalya kazandı
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dokuzuncu gününde tenis branşında çift kadınlarda altın madalyaya Çekya'dan Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova ikilisi uzandı.

Ariake Tenis Park'ta oynanan karşılaşmada Krejcikova-Siniakova ikilisi İsviçre'den Belinda Bencic-Viktorija Golubic çiftini 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

Altın madalyaya 1 saat 25 dakika süren maçın sonunda Çek sporcular ulaşırken, İsviçreli sporcular gümüş madalyayla yetindi.



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