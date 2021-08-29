Tom Cruise'un arabası Görevimiz Tehlike'yi çekerken çalındı
Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Mission: Impossible 7' (Görevimiz Tehlike 7) filminin setinde aksilikler bitmek bilmiyor. Pandemi nedeniyle sürekli olarak ertelenen çekimlere bir de hırsızlık olayı eklendi. Sette daha önce kaza geçiren Hollywood yıldızı Tom Cruise’un bu kez de otomobili çalındı.
Tom Cruise'un başrolünü üstlendiği 'Mission: Impossible 7'
(Görevimiz Tehlike 7) filminin geçtiğimiz yıl İtalya'daki çekimleri pandemi
yüzünden ertelenmişti. Bu nedenle filmin bazı sahneleri İngiltere'de çekiliyor.
Ancak sürekli olarak aksiliklerin yaşandığı çekimlerde bu sefer de Tom
Cruise'un korumasının kullandığı otomobil, Birmingham'da hırsızlar tarafından
çalındığı iddia edildi.
Cruise'un konakladığı otelin dışında park halindeyken
hırsızların hedefi haline gelen otomobilde Altın Küre ödüllü oyuncunun
bavulları da bulunuyordu. Araba ile birlikte eşyaların değerinin binlerce
sterlin olduğu ileri sürülüyor. Çalınan otomobilde elektronik gereçler olduğu
da iddialar arasında.
TOM CRUISE ÇOK SİNİRLENDİ
Tom Cruise'un korumasının kullandığı otomobili soyan
hırsızlar iddialara göre aracın kontak anahtarından gelen sinyali bir tarayıcı
kullanarak kopyaladılar. Cruise'un hırsızlık olayını öğrendikten sonra çok
sinirlendiği de öne sürülenler arasında.
Şehir merkezinde konaklayan ünlü oyuncu, Birmingham'a
helikopterle geliyor, orada ulaşım için de çalınan otomobilini kullanıyordu. Bu
yüzden otomobilin bagajında aktöre ait eşyalar da bulunuyordu.
Arabanın çalındığı noktanın, West Midlands Polis
Merkezi'nden yürüme mesafesiyle sadece birkaç dakika uzaklıkta olduğu da gelen
bilgiler arasında.
COVID-19 OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
Mayıs ayında da Tom Cruise'un koronavirüs testinin pozitif
çıkması nedeniyle çekimlerin aksadığı iddia edilmişti.
The Sun gazetesinde yer alan habere göre; sette çalışan herkese aralarından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı söylenmişti. Uzun süredir ortalarda görünmediği için de herkes bu kez koronavirüse yakalanan kişinin 58 yaşındaki Tom Cruise olduğunu düşünmeye başlamıştı. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
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