Tomografilerde ortaya çıktı: Gizli akciğer kanseri vakaları pandemide 5 kat arttı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında, dünyada en sık görülen kanser türlerinden olan akciğer kanserinde yeni tanı sayısı geçen yılın ortalamasının 5 kat üzerine çıktı. Vakaların çoğu, çekilen tomografiler sırasında ortaya çıktı.
Akciğer kanseri tanısı oranı koronavirüsle daha da arttı.
Salgın nedeniyle çekilen kontrol tomografiler, erken evreyi yakalama şansını
doğurdu. Yeni tanı akciğer kanseri sayısının geçen yılın ortalamasının 5 kat
üzerinde olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seha
Akduman, “Tomografiye ikna edemediğimiz sigara içen kişiler, koronavirüs
salgını nedeniyle tomografi çektirdi. Bu sayede akciğer kanserini erken evrede
yakaladık" dedi.
“YENİ TANI AKCİĞER KANSERİ ORANI GEÇEN YILIN 5 KAT
ÜZERİNDE"
Dünyada ve Türkiye'de her iki cinsiyet için en çok yaşam
kaybına neden olan kanser tipinin akciğer kanseri olduğuna dikkat çeken Akduman, “Tüm dünyada akciğer kanserinin en sık görüldüğü
ülkeler arasında Türkiye ilk 10'da yer alıyor. Hem artan yaş hem sigara
kullanımı bunun yanı sıra kontrolsüz hava kirliliği nedeniyle akciğer kanseri
görülüyor. Akciğer kanseri tanısı oranı koronavirüsle arttı. Koronavirüs
nedeniyle çekilen kontrol tomografiler yeni tanı akciğer kanseri oranlarını
artırdı. Toraks tomografisi dediğimiz göğüs ve akciğer tomografisi sayısı
normalin çok üzerine çıktığından Sağlık Bakanlığı verilerine göre erken evre ve
yeni tanı akciğer kanseri sayısı geçen yılın ortalamasının 5 kat üzerinde. Tüm
dünyada da rakamlar bu şekilde. Yeni tanı akciğer kanseri sayısı geçen yıllara
oranla şu dönemlerde alışılmış yükseğin üzerine çıktı" değerlendirmesinde
bulundu.
“TOMOGRAFİYLE ORTAYA ÇIKTI"
Tomografinin tanı nedeniyle daha fazla kullanılmaya
başlanmasıyla birlikte hastalığın erken evreyi yakalama gibi bir şansı
artırdığını anlatan Akduman, “Ülkemizde sigara kullanım oranı
yaklaşık yüzde 45'lerde. Akciğer kanserinin en önemli risk faktörü de sigara.
Daha önce tomografiye ikna edilemeyen sigara içicilerinin koronavirüs nedeniyle
zorunla olarak tomografi çekilmek zorunda kalmaları, akciğer kanserini erken
evrede yakalama fırsatı doğurdu. Bu durum da tedavi şansını artırdı" diye
konuştu.
“AKCİGER KANSERİ OLDUKÇA İLERİ EVREDE KARŞIMIZA
ÇIKIYOR"
Akciğer kanserinin son yıllarda her iki cinsiyette yaygın
şekilde görüldüğüne dikkat çeken Akduman, “Önceki yıllarda
akciğer kanserini erkeklerde görüyorduk. Artık her iki cinsiyette de çok yaygın
şekilde görüyoruz. Maalesef hastalık oldukça ileri seviyede karşımıza çıkıyor.
Akciğer kanserli olguların 3'te 2'sini ameliyat edilemeyecek dönemde
yakalıyoruz. Kemoterapi ya da radyoterapi ile tedavi etmeye çalışıyoruz. Ancak
aslında akciğer kanserinde en temel ve istenen tedavi yöntemi erken tanı ve cerrahidir”
ifadelerini kullandı.
“RİSKLİ GRUPTA AKCİĞER GRAFİSİ YETERSİZ"
Sigarayı bırakmanın önemli olduğunu ancak riski
sıfırlamadığını belirten Akduman, şu uyarılarda bulundu:
“20 yıl boyunca günde 1 paket sigara içtiyseniz akciğer
kanseri riskiniz her zaman sizinle. Sigarayı bıraktıktan sonra da yıllar
içerisinde azalsa da hiç sigara içmeyen popülasyona göre risk hala devam eder.
50 yaş üstü 30-35 yıl sigara içiciliği öyküsü olan hastalarımızda mutlaka düşük
doz akciğer tomografisiyle tarama testi öneriyoruz. Ancak riskli grupta akciğer
grafisi yetersiz. Bizim burada bir lezyon görebilmemiz için minimum 1
santimetre olması gerekir. Akciğer grafisinde atladığımız lezyonu tomografide
nodül takibiyle tespit edebiliriz. Ancak, 'biz içtik zaten riski aldık' dememek
gerekiyor. Sigara ne kadar uzun yıllar kullanılırsa risk katlanarak artar. Ne
zaman bırakırsanız o zaman siz şanslı olmaya başlanır."
KANLI BALGAM, GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞE DİKKAT
Sigara içen kişilerde görülen kanlı balgamın ciddiye
alınması gereken bir kanser belirtisi olduğuna dikkat çeken Akduman, “Bunun yanında ses kısıklığı hem tiroid hem
akciğer kanserinde çok kritik. Sırt ağrısı akciğer zarı ya da sinir hücreleri
tutulumu varsa riskli. Geçmeyen inatçı öksürük, sık tekrarlayan zatürre ciddiye
alınmalı. Mesela bir hastanın sık tekrarlayan zatürresi aynı tarafta ve sürekli
dirençliyse nefes borusunun içerisinde tıkayıcı tümör olabilir. Bronkoskopiyle
kanlı balgam ve inatçı öksürüğü görüntüleyebiliriz. Nefes borusunun içerisine
kamerayla görüntülenmesi önemli" uyarısında bulundu.
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