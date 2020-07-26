Toplu taşıma araçlarının engelliler için düzenlenmesi 15 yıldır yapılamıyor

26 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkanı Şükrü Boyraz, 2005’te engellilere yönelik çıkarılan yasa ile öngörülen düzenlemenin 15 yıldır yapılmadığını belirterek “Koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelemek ne akla ne de vicdana sığar” diye tepkisini gösterdi.

TBMM’de, 2005’te çıkarılan engellilere yönelik yasa ile özel ve kamuya ait şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarının engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için 7 yıl süre tanınmıştı. Ancak bu süre, her süre bitiminde uzatıldı.

‘MİNİ TORBA’ İLE ÖTELENDİ

2020’nin sonunda bitmesi gereken süre ise AKP milletvekillerinin imzası ile Meclis’e sunulan ve 23 Temmuz’da kabul edilerek yasalaşan istihdama ilişkin “mini torba” ile bir yıl daha ötelendi.

Boyraz, 2005’te oybirliği ile çıkarılan yasada 5 kez değişiklik yapıldığını; 23 Temmuz’daki süre uzatımının gerekçesi olarak ise “karşılanması gereken yükümlülüklerin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aksadığının” gösterildiğini söyledi.

VİCDANA SIĞMAZ

Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı, “15 yıldır ertelenen bir yükümlülüğü, koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelemek ne akla ne de vicdana sığar. Bu, toplu taşıma araç sahipleri çıkarına; binlerce engellinin zararına bir girişim. Birileri daha fazla kazansın diye engellilerin hakları engelleniyor” dedi.

‘KAPİTALİZMİN VEKİLLERİ OLACAKLARSA’

Meclis’in görevinin hak ihlaline aracı olmak değil, hakkın kullanımı için çaba sarf etmek olduğunu vurgulayan Boyraz, “15 yıldır sorumluluk ve yükümlülük ihlaline artık son verilmeli. Hiçbir engelli, kendi isteği ile engelli olmamıştır; kimi trafik kazası, kimi terör, kimi iş kazası, kimi doktorsuzluktan engelli kalmıştır. Engellilerin eşit yaşam koşullarını TBMM sağlamalıdır” diye konuştu.

“Engelliler ne suç işlediler ki evlerinde mahpus; ebeveynleri gönüllü gardiyan hayatı yaşıyor” diyen Boyraz, “Milletvekillerini, gerçek milletin vekilleri olmaya davet ediyoruz. Sistemin ve kapitalizmin vekilleri olarak devam edecekler ise isimlerini, bir torba yasa ile ‘sistemin vekilleri’ diye değiştirmelerini öneriyoruz” dedi.