Toplu taşımada kurallar hiçe sayılıyor
Koronavirüs salgını kapsamında vaka sayısının kontrol altına alınması amacıyla toplu taşımalara getirilen kurallara çoğunluk tarafından uyulmuyor.
Koronavirüs salgını kapsamında vaka sayısının kontrol altına alınması amacıyla vali, kaymakam, belediye başkanları ve muhtarların denetimlere bizzat katıldığı bugünlerde, toplu taşıma araçlarında tablo henüz değişmedi. Otobüslerde sosyal mesafeye uyma ve maske takma kuralları hiçe sayılıyor.
"DİLERSENİZ İNEBİLİRSİNİZ"
Hemen her gün yapılan uyarılara rağmen otobüslerde sınırlı yolcu taşıma ve oturma düzeni gibi kurallara uyulmuyor. Toplu taşıma araçlarının durağa yanaşması ile birlikte kalabalıklar kapılara akın ediyor. Araçlar yolcu alırken, virüs öncesi dönemde olduğu gibi, hemen herkes birbirlerini iterek otobüse biniyor. Toplu taşımada ayakta yüzde 50 doluluk oranı kuralına kimse uymuyor ve sırt sırta ayakta yolculuklar devam ediyor. Şoförlere içerdeki kalabalıkla ilgili uyarı yapıldığında ise çoğu zaman “Dilerseniz inebilirsiniz” yanıtı geliyor. Maskesiz binmenin yasak olduğu toplu taşıma araçlarında, çok sayıda yolcu maskesiz ya da çene altında maskeleriyle, ayakta yolculuk yapıyor.
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